Sonho possível de Natal em Queimados

Ter o próprio telescópio sempre foi o maior desejo do pequeno Israel Carvalho, de 11 anos. O sonho vem desde os 7 anos, quando decidiu que queria se tornar um astronauta. Na última quarta (13), o aluno da Escola Municipal Diva Teixeira, em Queimados, viu seu presente antecipado de Natal chegar de forma inesperada.

Foi durante uma visita ao Observatório Astronômico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ/Nilópolis), que o menino recebeu o equipamento. “Eu nem acredito que finalmente tenho meu próprio telescópio. Vou estudar bastante para um dia conseguir ser o que eu sempre sonhei”, comemorou Israel, que estava acompanhado por 40 colegas de escola, além de seus professores.

A cartinha enviada por Israel faz parte do projeto ‘Papai Noel dos Correios’. Além dele, outras 299 crianças escreveram pedidos inusitados ao Bom Velhinho. A iniciativa completa 30 anos em 2019 e já se consolidou como uma das maiores ações sociais natalinas do país. Voluntários podem entregar seus presentes até o dia 30 de novembro, O endereço é Av. Dr. Pedro Jorge, 155. A festa vai acontecer no dia 10 de dezembro, às 9h, no Teatro Metodista.