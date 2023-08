Sonho de brasileiros, Alexis Sánchez desembarca em Milão para retorno à Internaczionale

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/08/2023 - 19:52 Compartilhe

Alexis Sánchez tem tudo para concretizar o sonho de voltar a defender as cores da Inter de Milão. Depois de ver seu nome envolvido em clubes brasileiros, com Botafogo, Corinthians e Santos sonhando com a contratação do chileno, o atacante desembarcou nesta quinta-feira na Itália para voltar ao ex-clube.

Após passagem decepcionante no Olympique de Marselha, Sánchez se tornou um dos alvos de muitos clubes. O Botafogo negociou primeiro, mas não houve acordo. O nome acabou sugerido para Corinthians e Santos, que não conseguiram parceria para arcar com o lato salário.

O futebol árabe, contratando diversos astros experientes com passagem pelo futebol europeu e até o Nantes, também da França, apareceram no caminho do chileno. Mas a vontade pessoal de voltar à Itália prevaleceu e o chileno teria se oferecido para ser novamente atleta nezazzurri.

Alexis Sánchez deve realizar exames médicos nesta sexta-feira no clube de Milão e, caso seja aprovado, assinará contrato por uma temporada, até junho de 2024. O jogador acenou para torcedores após o desembarque e teria reunião com o vice-presidente da Inter, o argentino Javier Zanetti, à noite.

Na primeira passagem por Milão, foram 109 partidas disputadas pela Inter, sendo 40 como titular. O chileno anotou 20 gols e distribuiu outras 20 assistências. Ele chega ao clube justamente para suprir a saída de um atacante negociado com o Olympique de Marselha: o argentino Joaquín Correa.

