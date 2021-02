‘Sonhei tanto com essa Liberta’: jogadores do Fluminense e Thiago Silva vibram com vaga no torneio Flu garante vaga antes mesmo de entrar em campo no Brasileirão e volta a disputar o torneio continental após oito anos longe

Assim que encerrou a leva de jogos das 16h deste domingo, o Fluminense, que ainda não entrou em campo pela 36ª rodada do Brasileiro, pôde comemorar a vaga assegurada na Libertadores-2021 de forma antecipada (entenda o cenário abaixo). Jogadores do atual elenco, o presidente, Mário Bittencourt, e até Thiago Silva (atualmente no Chelsea) vibraram nas redes sociais.

Os jovens Calegari e Luiz Henrique, por exemplo, chegaram a falar em sonho conquistado: “Sonhei tanto com essa liberta”, postou o camisa 34. Já Bittencourt realçou “pés no chão”, mas não deixou de citar o foco na busca por uma vaga direta, além de parabenizar a “todos os tricolores que amam o clube acima de tudo”.

THIAGO SILVA ENTROU NA ONDA



Ídolo recente do Fluminense, Thiago Silva entrou na onda e voltou a demonstrar o seu amor pelo Tricolor. No Instagram, o zagueiro postou um trecho de uma popular música nas arquibancadas brasileiras: “Ih, Libertadores qualquer dia tamo aí…”.

Veja as postagens abaixo:

Alguns atletas da base, integrados ao profissional, celebraram compartilhando a postagem do Fluminense. Samuel foi um deles. Ele está em Fortaleza para o jogo desta segunda #lanceFLU pic.twitter.com/2YLMLUsuIr — Luiza Sá (@luizasabg) February 14, 2021

O Tricolor volta ao torneio depois de oito anos longe. Além disso, uma vitória contra o Ceará, em duelo a ser disputado às 18h desta segunda-feira, fora de casa, deixaria ainda mais vivo o sonho por uma vaga direto na fase de grupos.

EXPLICA-SE A VAGA ASSEGURADA



Com a vitória contra o Coritiba, o Santos ainda pode chegar aos atuais 57 pontos do Fluminense, mas ficaria atrás na tabela com 15 vitórias contra 16 do Tricolor. Já o Corinthians permanece com 49 pontos e, com a derrota (para o Flamengo), atinge, no máximo, 58. No entanto, o jogo atrasado é exatamente contra o Santos. Por isso, qualquer resultado no clássico tiraria um dos dois da disputa com o Flu. As duas equipes ainda têm mais três jogos pela frente.

