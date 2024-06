‘Sonhar é de graça’, avisa Pepe, o veterano de Portugal com 41 anos

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/06/2024 - 14:13 Para compartilhar:

“Sonhar é de graça”, declarou o veterano zagueiro luso-brasileiro Pepe, de 41 anos, antes do embarque da delegação de Portugal nesta quinta-feira (13) rumo à Alemanha para a disputa da Eurocopa.

Campeã da Euro em 2016, “a equipe continua com sede de títulos”, acrescentou o jogador do Porto, um dos líderes da seleção portuguesa ao lado do astro Cristiano Ronaldo.

Por sua vez, o técnico Roberto Martínez afirmou que o time “está preparado” e que o objetivo é alcançar o “nível máximo” nos três primeiros jogos do torneio, que começa nesta sexta-feira (14) com o jogo entre Alemanha e Escócia, em Munique.

“Na sequência haverá etapas importantes a superar”, continuou o treinador, pouco antes de o elenco embarcar no avião, logo após o último treino.

Em caso de título, Martínez disse estar preparado para visitar o santuário de Fátima, local de peregrinação para os católicos no centro de Portugal, “para uma boa comemoração”.

No aeroporto, dezenas de torcedores foram se despedir e desejar boa sorte aos 26 jogadores convocados.

Em sua chegada à cidade de Münster, a delegação portuguesa vai direto para o hotel em Marienfield, no oeste da Alemanha.

Um dos candidatos ao título, Portugal chega à Eurocopa confiante depois de uma campanha perfeita nas Eliminatórias, com dez vitórias em dez jogos.

A seleção portuguesa estreia no torneio no dia 18 de junho, contra a República Tcheca, em um Grupo F que também conta com Turquia e Geórgia.

