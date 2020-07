Sonhando com um milagre, Benfica recebe o Vitória de Guimarães Clube de Lisboa não depende mais somente de si para conquistar o título, e, caso não vença, Porto já será campeão antes de entrar em campo

Pela 32ª rodada do Campeonato Português, a antepenúltima da competição, o Benfica entra em campo nesta terça-feira sonhando com um milagre para conquistar o título nacional. Oito pontos atrás do líder Porto, os Encarnados não terão mais chances de conquista caso tropecem.

+ VEJA A TABELA DA LIGA PORTUGUESA

Com uma campanha desastrosa na competição após a volta do torneio, os lisboetas venceram somente dois dos sete jogos que fizeram e viram o técnico Bruno Lage cair no comando. Nélson Veríssimo, auxiliar do clube, assumiu de forma interinamente até o fim da temporada.

Sonhando com o técnico Jorge Jesus, do Flamengo, a cabeça dos dirigentes benfiquistas já parece estar na próxima época, com uma possível reformulação no elenco.

PROVÁVEIS TIMES

Benfica: Odisseas Vlachodimos; Nuno Tavares, Jardel, Ruben Dias e André Almeida; Franco Emanuel Cervi, Julian Weigl, Gabriel Pires e Pizzi; Chiquinho e Haris Seferovic.

Vitória de Guimarães: Douglas Jesus; Víctor García, Frederico Venancio, Easah Suliman e Falaye Sacko; Pedro Rodrigues, Mikel Agu e André; Marcus Edwards, Bruno Duarte da Silva e Davidson.

E MAIS:

VEJA OUTROS JOGOS DA RODADA

– Santa Clara x Aves

– Portimonense x Boavista

– Gil Vicente x Tondela

E MAIS:

Veja também