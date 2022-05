Sonhando com título, torcida do Milan invadirá Reggio Emilia

SÃO PAULO, 17 MAI (ANSA) – Com chances de voltar a vencer a Série A da Itália depois de 11 anos, o Milan verá sua torcida invadir a cidade de Reggio Emilia, palco da partida decisiva contra o Sassuolo. Os ingressos disponíveis para o clube rossonero foram esgotados em menos de 20 minutos.

O estádio Mapei tem capacidade para 21,5 mil pessoas, mas levando em consideração os assinantes da temporada e patrocinadores, a disponibilidade de bilhetes para os milanistas cai para cerca de 15 mil. O setor visitante do local comporta somente quatro mil torcedores.





Os fãs do Milan puderam adquirir ingressos no setor dos visitantes por 45 euros (cerca de R$ 236), além de outras partes mais caras, exceto a arquibancada sul, pois é reservada para a torcida do Sassuolo.

Os ingressos começaram a ser vendidos na manhã desta terça-feira (17), mas o portal de compra foi literalmente invadido, já que registrou uma fila de espera de cerca de 90 mil pessoas.

Através de canais secundários, como o Viagogo, os ingressos para o último duelo da atual temporada do campeonato custam a partir de 1.000 euros (por volta de R$ 5,2 mil) por bilhete.

A Lega Serie A confirmou ontem (16) que Milan e Inter de Milão jogarão simultaneamente no domingo (22), a partir das 13h (horário de Brasília). O atual líder do campeonato vai encarar o Sassuolo em Reggio Emilia, enquanto os nerazzurri pegarão a Sampdoria no San Siro.

Os comandados de Stefano Pioli conquistarão o título da Série A se somarem pelo menos um ponto diante do rival da Emilia-Romagna. O Scudetto também será celebrado pelos milanistas se a Internazionale não derrotar a Samp. (ANSA).