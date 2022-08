Sondagem em Mateus Vital serviria para São Paulo substituir Nestor, monitorado pelo Bétis Meia é visto de perto por clube espanhol, que pode oferecer proposta até final da janela







Se existe um motivo para o qual o São Paulo aceitou conversar com o Corinthians para quem sabe poder contratar Mateus Vital, esse é a saída de Rodrigo Nestor.

Segundo o LANCE! apurou, o Real Bétis, da Espanha, fez uma sondagem ao Tricolor pelo meia, titular absoluto de Rogério Ceni na equipe. As conversas estão em estágio inicial.

Nestor foi promovido das categorias de base em 2019 e desde então já atuou em 105 jogos, com sete gols marcados e 12 assistências.

O meia, de 21 anos, tem valor de mercado estipulado em R$ 32 milhões. Seu contrato vai até o final de 2024, o que dá certa margem para o Tricolor negociar um valor que lhe satisfaça com os espanhóis.

Até o momento, o São Paulo já acertou as vendas de Gabriel Sara, Jonas Toró e Emiliano Rigoni nesta janela de transferências. Em entrevistas, Ceni sempre pontuou que existia a possibilidade de mais saídas se surgissem propostas.

Isso graças à meta de arrecadação com vendas de jogadores. São cerca de R$ 126 milhões arrecadados até aqui na temporada com transferências. E o objetivo são-paulino de acordo com o planejamento financeiro é atingir R$ 142 milhões.

