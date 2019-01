Sonda da Nasa sobrevoa objeto mais distante já explorado

SÃO PAULO, 2 JAN (ANSA) – A sonda espacial da Nasa New Horizon, que dera ao mundo as primeiras imagens de Plutão, realizou mais um feito inédito: alcançou o corpo celeste mais distante já explorado pelo homem, uma rocha coberta de gelo no Cinturão de Kuiper.

Apelidado de “Ultima Thule”, o corpo está a mais de 6,4 bilhões de quilômetros da Terra. À 0h33 (03h33 em Brasília) do primeiro dia de 2019, a New Horizon passou a 3,5 mil quilômetros do “Ultima Thule” e começou a observar o misterioso objeto celeste através de suas potentes lentes.

As primeiras imagens, em preto e branco, devem ser divulgadas ainda nesta quarta-feira (2), e o diretor do projeto, Alan Stern, do instituto de pesquisa Southwest, comemorou o recorde.

“Um veículo espacial jamais explorou algo tão distante de nós”, declarou.

“Acabamos de completar o voo mais longo já realizado pela humanidade”, disse Alice Bowman, responsável pelas operações da New Horizon. “Estamos prontos para as transmissões científicas do Ultima Thule, que nos ajudarão a entender as origens do nosso sistema solar”, explicou.

“Ultima Thule” é um termo usado na Antiguidade para se referir ao ponto que marcava o fim do mundo conhecido. (ANSA)