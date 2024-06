Sonda chinesa pousa no ‘lado escuro da Lua’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/06/2024 - 13:33 Para compartilhar:

PEQUIM, 2 JUN (ANSA) – A sonda lunar chinesa Chang’e-6 pousou com sucesso neste domingo (2) na superfície da Lua, no lado oculto do satélite. Agora, a sonda se dedicará à coleta de amostras, concluindo o programa espacial de Pequim, que já dura uma década.

O pouso do Chang’e-6 ocorreu na bacia do Polo Sul-Aitken, uma enorme cratera meteorítica. De acordo com a Agência Espacial Chinesa, será a primeira vez que amostras serão coletadas nesta área raramente explorada da Lua.

O Chang’e-6 está envolvido em uma missão tecnicamente complexa de 53 dias, iniciada em 3 de maio. Agora que a sonda chegou ao destino, ela tentará coletar solo e rochas lunares e realizar outros experimentos na área de pouso. O deve ser concluído dentro de dois dias.

Dois métodos de coleta serão usados: uma broca para coletar amostras abaixo da superfície e um braço robótico para pegar amostras da superfície.

O retorno à Terra envolverá uma partida sem precedentes, do lado da Lua que está sempre voltado para longe da Terra.

Os cientistas afirmam que o lado escuro da Lua – assim chamado porque é invisível da Terra, não porque nunca recebe luz solar direta – é muito promissor para pesquisa, pois suas crateras são menos cobertas por antigas erupções de lava do que no lado visível. (ANSA).