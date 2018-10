Somos um povo pacífico que confia em nosso modelo democrático, diz Etchegoyen

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), general Sérgio Etchegoyen, votou em uma escola do Setor Militar Urbano de Brasília e falou que a eleição “é uma festa de todos os brasileiros” e que está sendo conduzida “a contento”. Não há nenhuma alteração em relação à segurança no território nacional, disse o ministro, que ficará durante o dia no Palácio do Planalto acompanhando o sistema de tratamento de incidentes de rede do governo.

Perguntado sobre a confiabilidade das eleições, Etchegoyen destacou: “A Constituição já garante. Não precisa mais ninguém garantir”.

O ministro ainda respondeu a questionamentos sobre a eventualidade de um clima de acirramento tomar conta do pleito, dizendo que isso sempre tem e que “as disputas fazem parte do jogo”. No entanto, ponderou, “existem os cuidados de sempre”.

Para Etchegoyen, situações de enfrentamento extremo no segundo turno são improváveis no País. “Olhando para trás, todos os episódios mais significativos já tivemos e não houve absolutamente nada”, disse. “Temos comprovado que somos um povo pacífico, e acreditamos no modelo democrático que escolhemos”.