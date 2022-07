‘Somos solteiros’, diz Maria Lina ao ser questionada se Whindersson ‘libera’ saídas

Maria Lina abriu uma caixinha no Instagram para interagir com os seus seguidores nesta quarta-feira (27). Contudo, uma pergunta feita foi motivo para um textão.







“[Whindersson] Nunes libera as suas saídas?”, questionaram. Lina, que é ex-noiva do humorista, não teve papas na língua na hora de responder. “Ninguém tem que liberar nada não, gente! Assim como nunca cobraram ele se eu o ‘liberava’ para curtir e se divertir, como me cobram aqui sempre que saio ou tento curtir (e olha que eu mal saio, visse? Tô mais viajada agora)”, começou.

“Somos solteiros… não tem essa de liberar (e detalhe, mesmo num relacionamento, ninguém precisa liberar nada. É de bom tom conversar e comunicar, mas ninguém tem o poder de te impedir de fazer nada). Estamos nos divertindo e felizes! E temos muito respeito um pelo outro! Isso que importa”, completou.

Em junho, os dois fizeram uma viagem para o Egito. Após os fãs cogitarem uma volta, Whindersson afirmou que os dois estavam “curando as feridas” pela morte prematura de Miguel, filho dos dois.