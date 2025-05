‘Somos mais fortes em momentos difíceis’, diz Biden sobre câncer

NOVA YORK, 19 MAI (ANSA) – O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden se manifestou nesta segunda-feira (19) sobre o anúncio de seu diagnóstico de câncer de próstata agressivo, com metástase nos ossos, e agradeceu o apoio recebido.

Em uma publicação em seu perfil no X, o democrata destacou que é sempre nos momentos mais difíceis que as pessoas aprendem a ter mais força.

“O câncer afeta a todos. Como muitos de vocês, Jill e eu aprendemos que somos mais fortes nos momentos difíceis. Obrigada por nos ajudar com amor e apoio”, escreveu o democrata.

A mensagem é acompanhada de uma foto dele sorrindo e da ex-primeira-dama dos Estados Unidos Jill Biden, que aparece segurando um gato.

Mais cedo, o também ex-presidente norte-americano Barack Obama já havia lamentado a notícia e destaca que Biden “lutará contra o câncer com sua “com sua determinação”.

“Ninguém fez mais do que Joe para encontrar tratamentos inovadores para o câncer em todas as suas formas, e estou confiante de que ele enfrentará esse desafio com sua característica determinação e elegância”, afirmou ele no X.

Por fim, Obama pediu orações “por uma recuperação rápida e completa”.

Ontem (18), o gabinete de Biden anunciou que o ex-presidente norte-americano está com uma “forma agressiva” da doença.

“Na semana passada, o presidente Joe Biden foi examinado para a descoberta de um novo nódulo na próstata após apresentar sintomas urinários crescentes. Na sexta-feira, ele foi diagnosticado com câncer de próstata, caracterizado por um escore de Gleason de 9 com metástase óssea”, diz o comunicado.

A nota enfatiza ainda que, “embora isso represente uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível a hormônios, o que permite um tratamento eficaz”.

Logo após o anúncio, a ex-vice-presidente dos EUA Kamala Harris e o atual mandatário, Donald Trump, lamentaram o diagnóstico e disseram estar “entristecidos”. Ambos também desejaram uma rápida recuperação. (ANSA).