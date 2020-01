Sombras na ilha

O filme “O Farol” transcorre em uma ilha remota no fim do século XIX. A chegada de um zelador (Robert Pattinson) atormenta o faroleiro (Willem Dafoe). Os dois tentam uma aproximação e dividem a bebida e histórias de mistérios, enquanto as tempestades se sucedem sem parar. O zelador tenta descobrir os segredos do chefe e se joga em dúvidas e delírios. O filme é etiquetado como “terror psicológico”, por causa do diretor, Robert Eggers, consagrado pelo horror “A bruxa” (2015). Na verdade, porém, é bem mais que isso.