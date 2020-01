Estará disponível a partir desta sexta-feira, 31, em todas a plataformas digitais, a gravação que o rapper BNegão fez da canção Morena do Mar. Esse lançamento faz parte do espetáculo Bernardo Santos canta as Canções Praieiras e traz o lado cantor do rapper, interpretando Dorival Caymmi.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.