Solução? Barrandeguy agrada nos últimos testes no Botafogo Titular no amistoso contra o Fluminense, atuação do uruguaio foi vista com olhos positivos internamente; diante de indefinições na lateral, atleta pode ganhar ainda mais espaço

A lateral-direita, com as indefinições contratuais de Marcinho e Fernando, pode se tornar um problema para Paulo Autuori no Botafogo. Um jogador, contudo, vem agradando os integrantes da comissão técnica: Federico Barrandeguy. O uruguaio foi titular contra o Fluminense, em amistoso realizado no último sábado, no Estádio Nilton Santos, e saiu em alta.

Antes, o estrangeiro também havia jogado contra o próprio Tricolor pela semifinal da Taça Rio e agradado. Atualmente, com Marcinho ainda se recuperando de lesão e em processo de transição, Barrandeguy é a primeira opção de Paulo Autuori para o setor.

O treinador tem o desejo de contar com Marcinho, mas ele entende que é algo que vai além dos seus próprios poderes. O contrato do lateral com o Botafogo acaba em dezembro e a diretoria considera a renovação complicada. O desejo do Alvinegro é negociar o atleta antes do vínculo acabar. A situação de Fernando, reserva imediato da posição no ano passado, é a mesma.

Na última semana, o Botafogo contratou Kevin junto ao Tombense, prevendo uma possível perda na lateral-direita na próxima janela de transferências. Enquanto as indefinições burocráticas permanecem rondando, Barrandeguy vai agradando cada vez internamente.

Ainda tímido no ataque, o saldo do uruguaio foi considerado positivo por não prejudicar o sistema defensivo. Não à toa, Barrandeguy vai ganhando cada vez mais pontos internamente.

