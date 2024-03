Solteiro sem saber, Lucas Buda reflete sobre pós-‘BBB24’: ‘Tenho que construir do zero’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/03/2024 - 8:27 Para compartilhar:

Lucas Buda entrou no “BBB24” casado há oito anos com Camila Moura. No programa, algumas atitudes dele com Pitel foram entendidas como flerte e, consequentemente, traição. Por isso, a professora optou pelo divórcio e já deixou a casa do casal.

Sem saber da situação fora do programa, Lucas desabafou com Giovanna na madrugada desta quinta-feira, 28. “Depois disso, acabou. Lá fora é outra parada. Quero muito que todo mundo realize seus sonhos, objetivos. Estava falando com a Pitel ali, estava muito preocupado hoje, fiquei mais para baixo, fiquei muito preocupado com lá fora, sabe?”, começou.

Ele ainda expôs um combinado que tem com a então mulher. “Se eu não ganhar o prêmio, eu preciso de trabalho urgente porque o dinheiro que eu tinha era até março. Abril, era tipo assim: ‘Camila, soma tudo que você vai receber no dia 25, guarda para usar em abril para poder pelo menos conseguir ir até maio arrumar alguma coisa para fazer'”, contou.

“Eu não tenho foto para vender, música, nada. Tenho que construir do zero, e isso demanda tempo”, refletiu Lucas Buda.

Apesar de não saber que está solteiro, o brother já notou a ausência de Camila. Quando ele ganhou o anjo, ela não mandou vídeo. Na ação de Páscoa, ele também não recebeu foto da mulher.

