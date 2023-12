Solteiro, Rafael Cardoso posa com ex-affair e filha recém-nascida

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/12/2023 - 3:13 Para compartilhar:

Papai de novo, Rafael Cardoso mostrou estar presente na vida da filha caçula, Helena, e de sua mãe, a psicóloga Caroliny Ferraz. Nesta segunda-feira, 11, o ator compartilhou um registro íntimo da família nos stories de seu Instagram.

No clique, ele aparece deitado de olhos fechados enquanto Caroliny repousa em seu ombro e Helena, de 14 dias, dorme em seu peito. A pequena nasceu em 27 de novembro.

À “Caras”, Rafael confirmou que seu relacionamento com a ex, Vivian Linhares, chegou ao fim. Ele e a influenciadora estavam juntos desde janeiro, quando foram fotografados um mês após o término do casamento de 15 anos do ator com Mari Bridi. Rafael e Vivian haviam terminado o relacionamento em março, quando ele engravidou a psicóloga, e reatado pouco depois.

Apesar da foto compartilhada, sua assessoria afastou rumores de um possível namoro com Carol.

Além de Helena, o ator também é pai de Aurora (7) e Valentim (4), de seu casamento com Mari.

