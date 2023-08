Solteira, Patrícia Ramos revela que foi procurada por jogadores casados: ‘Falta de respeito’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/08/2023 - 9:01 Compartilhe

Patrícia Ramos, apresentadora do “Rede BBB”, segue solteira desde maio, quando anunciou o fim do casamento com Diogo Vitório. Segundo ela, está sem pressa para atualizar o status de relacionamento, mas não é por falta de pretendentes.

Ao “gshow”, a apresentadora declarou: “São dois extremos: ou os homens têm muito medo de chegar em mim, por eu ser muito independente, ou eles chegam nessa abordagem de que vão mudar a minha vida, etc”.

Ela também revelou que foi procurada até por homens casados, fato que a irritou. “Eu recebi muitas mensagens de jogadores de futebol, inclusive casados. Uma baita falta de respeito. Foi tudo muito rápido, então me espanto com essa cara de pau dos homens. Eu sigo solteira, vivendo, enquanto não tiver um par à altura”, declarou.

