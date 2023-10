Solteira, Mel Maia revela o que procura em um homem para o próximo relacionamento

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/10/2023 - 11:43 Para compartilhar:

Solteira desde o fim do namoro de quase um ano com MC Daniel, Mel Maia revelou que prefere estar em um relacionamento sério e é fiel até aos ficantes. Em participação no podcast “PodDelas”, nesta terça-feira, 17, a atriz contou detalhes de seu atual momento.

Segundo ela, foi procurada por um amigo do ex logo após o término. “Parece que você está falando com uma porta! Eu falei para ele: ‘Que horror, você é amigo do abençoado'”, contou.

A jovem assegurou, ainda, que está solteira. “Tô curtindo, tô solteira. Tô solteira e ponto final. Não gosto de ficar solteira, gosto de namorar, descobri faz tempo, gosto de ter uma pessoa comigo. Já cansei, parece que não tenho mais paciência de ficar trocando ideia”, confessou Mel.

Contudo, a atriz pontuou que costuma ser seletiva. “Dependendo do meu humor no dia sou atacante, se eu quero muito. Mas eu sempre acho que eu vou estar dando muita moral pra uma pessoa. Se eu quero muito eu vou, mas só quando tenho certeza de que não vou levar um fora”, declarou.

Mesmo sem um relacionamento, Mel prefere ter uma única pessoa. “Quando estou conversando com uma pessoa, falo com uma só, não sou de falar com mais de uma”, afirmou.

Mel ainda revelou o que é preciso para conquistá-la: “No momento, eu procuro inteligência. Mas amo muito pessoas com humor. Amo gente engraçada. Você tá rindo e quando vê, já está abrindo as pernas, tirando a roupa. Não digo inteligente aquela pessoa CDF, mas inteligente da vida”.

