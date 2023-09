Solteira, Mel Maia faz sucesso em viagem a Portugal: ‘Estou solta por aí’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/09/2023 - 19:59 Compartilhe

A atriz Mel Maia, 19 anos, está curtindo um descanso em viagem a Portugal. Nesta quinta-feira, 28, ela contou ter ficado surpresa ao ser reconhecida fora do país, pois acreditava que seria vista como uma pessoa anônima lá fora.

“Achei que aqui em Portugal ia ser de boa, mas as pessoas me reconhecem muito. Tipo, os portugueses me reconhecem muito. É como se eu tivesse saído do Brasil e vindo para um Brasil dois. Muito louco, gente, as pessoas me conhecem aqui real”, afirmou ela em vídeo publicado nos Stories.

Famosa aqui no Brasil e lá fora, Mel aproveitou para mandar um recado para os fãs internacionais, avisando que eles não precisam ter receio de abordá-la.

“Amei vocês, amiguinhos jovens de Portugal! Estou solta por aí, venham falar comigo quando me virem. Vou passear bastante em lugares aleatório”, garantiu ela.

Solteira desde o fim do seu namoro com MC Daniel, há um mês, Mel fez a viagem de avião sozinha. Ela gravou um vídeo dentro do avião dizendo que estava sendo “macetada” pelos comissários de bordo. A jovem foi mal interpretada e explicou que não falou na malícia.

“Vocês são maldosos (risos). Eu quis dizer que eles são muito grosseiros”.

