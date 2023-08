Solteira, Mel Maia dá um ‘confere’ no shape após treino intenso

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/08/2023 - 20:16 Compartilhe

Mel Maia, 19 anos, não mede esforços para deixar a forma física em dia. Na academia, ela tem levado os treinos a sério, como os fãs podem acompanhar através das postagens na sua conta no Instagram, onde ela compartilha as séries que realiza sob a supervisão de uma profissional.

Os resultados de tanta dedicação também são compartilhados com seus seguidores. Nesta quinta-feira, a artista deu um ‘confere’ no shape após mais um dia de academia e publicou nos Stories.

Diante do espelho em casa e pronta para um passeio, a famosa, que anunciou nesta semana o fim de seu romance com o cantor MC Daniel, clicou as suas curvas.

Com moletom cinza claro e top preto, a gata curtiu o reflexo no espelho. Para completar o look, cós da calça abaixo, deixando o da peça íntima à mostra.

Mel segue sua rotina fitness após o romance com o funkeiro chegar ao fim. Mais cedo, ela havia compartilhado um pouco os treinos de dia, pegando pesado na academia.

