Solteira, Luana Piovani volta a usar ‘Tinder dos famosos’

Da Redação 04/09/2024 - 16:34

Aos 48 anos de idade, Luana Piovani terminou o relacionamento com Lucas Bittencourt, mas já voltou para a pista. A atriz contou aos seguidores do Instagram, nesta quarta-feira, 4, que retomou o uso de aplicativos de relacionamento, e adiantou como está sendo a experiência.

“Voltei lá para o aplicativo de relacionamento, aquele Raya, e não sei se estou lá há dez dias ou duas semanas, mas estava off. Fui notando que não dava match com ninguém, por mais que eu seja uma pessoa bem específica, é impossível não dar match com alguém. Estava estranhando”, declarou ela, referindo-se ao “Tinder dos famosos”, voltado para celebridades, personalidades públicas e pessoas ricas encontrarem parceiros amorosos.

“Muito diferente de cinco anos atrás, estou ótimo, acho que estou mais me divertindo em brincar de escolher, brincar de ser macho no aplicativo, do que propriamente procurando alguém. Não estava nem aí que não estava dando match, mas estava achando estranho”, completou.

Então, ela percebeu que estava “off” no aplicativo, ou seja, esqueceu de ativar a conta. “Para vocês verem como eu sou boa de tecnologia. Por mais que seja uma das pioneiras sendo uma pessoa pública a achar seu canal de comunicação dentro da internet”, brincou.

O último relacionamento de Luana foi com o fotógrafo, com quem estava há quase quatro anos. Sobre o rompimento, a atriz disse que “a relação estagnou. Foram quase quatro anos. Foi uma linda história. Tenho muito bem guardada”.