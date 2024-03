Solteira, Jojo Todynho ganha presentes e faz mistério: ‘Sendo mimada’

Jojo disse ainda que colocou um fim no relacionamento que durava quase um ano, porque está em um momento em que precisa focar em sua própria vida.

“Estou separada do Renato vai fazer um mês. Eu me separei, porque eu entendi que estou numa fase que preciso me dedicar a mim, somente a mim, e todo mundo sabe que relacionamento é dedicação de ambas as partes”, afirma ela.