Solteira, Jojo Todynho curte noite em baile charme: ‘foi maravilhoso’

Jojo Todynho compartilhou com seus seguidores que curtiu muito a madrugada de domingo, 25, ao lado de amigos no tradicional baile charme do Viaduto de Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A artista anunciou está semana que não está mais ao lado de Renato Santiago.

Exibindo o seu novo visual, com cabelo curtinho e platinado, ela disse que se divertiu bastante. Segundo relato, ela chegou em casa às 5h57 da manhã e se sentiu “a verdadeira Jordana”, seu nome de batismo.

“A Jornada que pegava van, com 20 reais, para entrar cedo, porque depois de 0h, paga. Que dançava a noite toda, encontrava os amigos, como encontrei hoje. Foi maravilhoso! Dancei muito, estou pingando”, disse.

No fim, ela ainda deixou uma indireta.

“Eu já vivi muito, graças a Deus. Então, não estou aqui para baixar a cabeça para ‘Seu Ninguém'”, falou.

