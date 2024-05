Solteira há um ano, Mariana Goldfarb assume novo relacionamento

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/05/2024 - 21:46 Para compartilhar:

O amor está no ar! A modelo Mariana Goldfarb, 34 anos, pegou seus fãs de surpresa, neste domingo, 26, ao assumir um novo relacionamento. Ela compartilhou um clique romântico ao lado do novo gato, através dos Stories do Instagram..

A imagem falou por si só, respondendo a uma pergunta de um seguidor. Ao abrir a caixinha de perguntas, o internauta quis saber se a modelo estava em um novo relacionamento.

“Tá namorando?”, quis saber o admirador.

Mari não deu detalhes da relação, nem mesmo revelou o nome do boy.

Mas, o mistério durou pouco, porque logo os internautas suspeitaram se tratar do empresário Rafael Kemp, um jovem discreto com poucos seguidores nas redes sociais, mas que está na lista de milionários da Forbes Under 30.

A influenciadora estava solteira desde o término de seu casamento com o ator Cauã Reymond, 43, em abril de 2023.

Porém, em abril último, Mariana foi vista em clima de intimidade com o ator Humberto Carrão, 32, em uma roda de samba, no Rio de Janeiro.