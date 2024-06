Solteira, Gracyanne Barbosa reflete sobre homem: ‘Não serve para nada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/06/2024 - 8:21 Para compartilhar:

No Dia dos Namorados, Gracyanne Barbosa, que está solteira desde o fim do casamento com Belo, demonstrou que não deseja mudar o status de relacionamento por enquanto. No Instagram, a musa fitness aproveitou a data romântica para compartilhar uma crítica aos homens.

“Beba água, faça musculação e lembre-se: homem só serve para cardio. Acabou o exercício, já não serve para nada”, dizia o post republicado por ela.

Para complementar a reflexão, Gracyanne abriu uma enquete questionando: “Concordam, meninas? Alguns nem pra isso, servem para repetir as séries ou servem para muito mais?”.