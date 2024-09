‘Solteira, gostosa e sem 1 pingo de paciência’: Bella Campos desmente rumores de namoro

com Estadão Conteúdo, Da Redaçãoi com Estadão Conteúdo, Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/09/2024 - 20:37 Para compartilhar:

Bella Campos, 26 anos, afirmou, nas redes sociais, que está solteira. A postagem no Instagram foi feita após rumores do suposto namoro com o rapper BK’. Na legenda, sem mencionar diretamente a história, ela afirmou que não está em um relacionamento.

Ao compartilhar um carrossel de cliques no Feed, a atriz desmentiu os boatos.

“Solteira, gostosa e sem 1 pingo de paciência”, escreveu ela na legenda da publicação cuja foto de capa mostra a artista usando uma camiseta com a frase “Boys make gr8 pets” (Garotos são ótimos animais de estimação).

Na última quarta-feira, 11, o jornal carioca Extra afirmou que os dois estavam namorando secretamente há cinco meses. A publicação também alega que uma fonte viu os dois aos beijos em uma festa realizada na residência do cantor em Copacabana, na semana passada.

Bella anunciou o término da relação com o cantor MC Cabelinho em agosto do ano passado, quando rumores de traição tomaram as redes sociais. Desde então, surgiram especulações sobre quem seria o novo affair da atriz, conhecida pelos papéis nas novelas “Vai na Fé” e “Pantanal”, ambas da TV Globo.

