Solskjaer, técnico do United, rasga elogios para Mason Greenwood Jovem atacante de 18 anos foi destaque da vitória dos Red Devils sobre o Bournemouth com dois gols marcados. Inglês foi comparado a ídolo Wayne Rooney

Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, rasgou elogios para Mason Greenwood após brilhante partida do jovem na vitória dos Red Devils sobre o Bournemouth por 5 a 2 pela Premier League. O norueguês disse que o jovem é um finalizador melhor do que o ídolo Wayne Rooney e analisou o futuro que o inglês pode ter na carreira.

– Eu vi Rooney na mesma idade e Greenwood é um finalizador e goleador especialista. Ele sabe exatamente o que fazer com a bola no campo. Se ele chutar, ele vai marcar e está indo muito bem. Greenwood toma as decisões certas e terá uma carreira sensacional. Nós sabemos que ele é um garoto especial.

O jovem de 18 anos marcou dois gols em momentos chaves da partida do último sábado e foi decisivo para manter o Manchester United na briga pelo G-4. Apesar de estar em sua primeira temporada com mais oportunidades na equipe principal, o atacante já marcou oito gols em 26 partidas do Campeonato Inglês, sendo que diversas vezes começou no banco de reserva.

