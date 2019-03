Solo encharcado aumenta risco de alagamentos em São Paulo hoje

A capital paulista deve voltar a ter chuva no início da tarde de hoje (10). O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura alerta que como o solo está encharcado pelos temporais dos últimos dias, aumenta o risco de alagamentos e deslizamentos de terra.

Um temporal que caiu no fim da tarde de ontem (9) causou inundações e transtornos por diversas partes da cidade. Houve queda de granizo em vários bairros. Alguns blocos de carnaval tiveram que interromper as apresentações.

O CGE chegou a registrar 22 pontos de alagamento. A área próxima ao Estádio do Morumbi, na zona oeste, voltou a sofrer com as chuvas. Desde a semana passada, a sede do São Paulo Futebol Clube está interditada após o local ter sido invadido pela água e pela lama durante uma tempestade.

O Corpo de Bombeiros recebeu 118 chamados para quedas de árvores e seis para deslizamentos de terra.