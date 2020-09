Solidez defensiva e eficiência: A receita do Santos para vencer Santos leva alguns sustos, mas passa segurança em vitória diante do Ceará. Equipe soube aproveitar as chances que teve, fundamentais para sair de Fortaleza com o triunfo

O Santos venceu o Ceará, por 1 a 0, no Castelão, demonstrando pontos positivos e também situações que precisa melhorar para o restante da temporada. Nesta partida, especificamente, vale ressaltar a segurança defensiva da equipe, principalmente na primeira etapa, e a letalidade para aproveitar as chances na frente.

Com uma equipe bastante modificada, principalmente no setor ofensivo, o Peixe começou a partida ameaçando o Ceará. Lucas Braga e principalmente Kaio Jorge, se movimentaram bastante e ajudaram Marinho na criação de jogadas. Com um bom volume ofensivo, o Santos logo foi premiado com o gol de Felipe Jonatan, aos oito minutos.

Na parte ofensiva, o destaque fica por conta do aproveitamento. Das nove finalizações que o Santos deu na partida, quatro foram em direção ao gol. Pelo menos duas delas fizeram o goleiro Fernando Prass realizar boas defesas.

Porém, com o gol marcado, o Santos deu uma recuada, o que pode ser prejudicial em partidas contra equipes com elenco melhor. No entanto, com uma forte marcação pelas pontas, a equipe não levava grandes sustos. O Ceará só assustou com a jogada que vem sendo o pesadelo do Peixe na temporada: a bola parada.

Na segunda etapa, mais um poto para a equipe santista prestar atenção: o nervosismo. Vencendo por 1 a 0 fora de casa, o time teve Luan Peres e Alison expulsos, o que poderia comprometer a boa atuação da equipe em Fortaleza.

Vitória para dar tranquilidade e acima de tudo, confiança para o Santos nas próximas rodadas, já que enfrenta Atlético-MG e São Paulo.

