Solidariedade: mercado online incentiva doações ao RS com produtos essenciais a preço de custo

A Mara – mercado online que oferece produtos a preço de custo – acaba de lançar uma campanha de incentivo a doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. São 12 itens essenciais solicitados pelas autoridades e ONGs locais que podem ser adquiridos a preço de custo e automaticamente destinados às cidades atingidas.

O grupo de produtos essenciais como água, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza apresenta preços abaixo do mercado. A ideia é estimular o maior número de doações possível. “Quanto mais barato, mais ajuda. Muitas pessoas têm o desejo de se mobilizar nesse objetivo e os nossos preços favorecem a destinação”, explica Danilo Mansano, CEO da Mara.

Como doar

O site da Mara (mara.com.br) apresenta uma seção chamada “Doações Rio Grande do Sul” que agrupa os produtos promocionais em uma categoria com banner explicativo. “Os itens e suas quantidades podem ser escolhidos, sem limite de unidades. Ao finalizar o pagamento, as compras adquiridas especialmente nesta seção serão automaticamente encaminhadas ao FUSSP – Fundo Social de São Paulo, nosso parceiro que cuidará da logística de envio dos produtos até as vítimas, juntamente com o Poupatempo, carretas e aviões que partem com essa missão”, completa Mansano.

Para reforçar a campanha, a Mara manterá sua base de clientes e seus mais de 500 pontos de retirada localizados na capital paulista e Grande São Paulo, diariamente informados com orientação e suporte de como doar na plataforma. As doações podem ser feitas de qualquer parte do país.

Sobre a Mara

Mara é um mercado online que oferece produtos de supermercado a preço de custo. Fundado em 2021 por Ariel Lambrecht, Danilo Mansano, Guilherme Utuari e Gustavo Mota, o e-commerce tem o objetivo de simplificar o supermercado digital e a missão de aumentar o poder de compra das famílias brasileiras. São mais de 3 mil produtos com entrega grátis em casa até o dia seguinte ou disponíveis em mais de 500 pontos de retirada espalhados em 37 cidades da região metropolitana e da capital de São Paulo.