Soldados israelenses matam palestino na Cisjordânia

As forças israelenses mataram um palestino durante confrontos noturnos em um campo de refugiados da Cisjordânia, informou o ministério da Saúde palestino.

A vítima foi identificada como Ayed Samih Khaled.

Os moradores do campo de refugiados de Nur Shams, perto de Tulkarem, norte da Cisjordânia, afirmaram que as forças israelense entraram no complexo por volta da meia-noite (18H00 de Brasília, segunda-feira).

“Pouco depois da entrada no campo, os confrontos explodiram entre alguns militantes e os soldados”, afirmou um morador, que pediu anonimato.

“O exército veio com escavadeiras para destruir algumas ruas dentro do campo””, acrescentou.

Um centro desportivo de Nur Shams sofreu muitos danos durante a operação.

A violência vinculada ao conflito palestino-israelense aumentou desde o início do ano na região da Cisjordânia.

Ao menos 226 palestinos, 32 israelenses e duas pessoas de outras nacionalidades morreram desde o início do ano vítimas do conflito, segundo um balanço da AFP baseado em informações divulgadas por fontes oficiais.

Do lado palestino as vítimas incluem combatentes e civis. Do lado israelenses, três membros da minoria árabe estão entre os mortos.

