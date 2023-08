Soldados israelenses matam adolescente palestino na Cisjordânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/08/2023 - 9:15 Compartilhe

As forças israelenses mataram um adolescente palestino durante uma operação no norte da Cisjordânia ocupada, anunciou o Ministério palestino da Saúde nesta terça-feira (22), em meio a um aumento da violência na área.

Em um comunicado, o ministério disse que “Othman Mohammed Abu Jurog, de 17 anos, morreu após ser baleado na cabeça pelo exército de ocupação [israelense] em Jenin”.

Segundo a agência de notícias oficial palestina Wafa, o adolescente morreu após confrontos com forças israelenses em Zababdeh, cidade próxima a Jenin.

O Exército disse, por sua vez, que, durante uma ação “antiterrorista” na cidade de Zababdeh, foram lançados “artefatos explosivos contra as forças” israelenses, “que responderam com disparos”. O Exército acrescentou ter identificado “uma pessoa atingida”.

Desde o início do ano, pelo menos 219 palestinos foram mortos na violência relacionada ao conflito, além de 31 israelenses, uma ucraniana e um italiano, de acordo com balanço da AFP elaborado com base em fontes oficiais.

