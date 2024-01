Soldados dos EUA morrem em ataque a drone na fronteira síria

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 28/01/2024 - 19:31 Para compartilhar:

Grupo de insurgentes pró-iraniano Resistência Islâmica no Iraque reivindicou a autoria do ataque, ocorrido em uma base americana. Casa Branca diz que três soldados morreram e ao menos 25 ficaram feridos.O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse neste domingo (28/01) que três soldados americanos morreram e 25 ficaram feridos em um ataque com drones no nordeste da Jordânia, perto da fronteira com a Síria, embora o governo local tenha indicado que a ação ocorreu fora de seu território e teve como alvo a base de Al Tanf, em território sírio.

O grupo de insurgentes pró-iraniano Resistência Islâmica no Iraque reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

"Enquanto ainda estamos reunindo os fatos deste ataque, sabemos que foi realizado por grupos militantes radicais apoiados pelo Irã que operam na Síria e no Iraque", disse o presidente em um comunicado.

À emissora americana CNN, um funcionário do governo dos EUA afirmou que o drone aparentemente foi enviado da Síria e era de único trajeto. Não está claro por que a defesa antiaérea não conseguiu interceptar o drone.

"Os três militares americanos que perdemos eram patriotas no mais alto sentido. E a nossa nação nunca esquecerá seu sacrifício final", afirmou Biden no comunicado divulgado pela Casa Branca.

Esta é a primeira vez desde o início da guerra na Faixa de Gaza que soldados americanos morrem em consequência de ataques de milícias pró-iranianas no Iraque, que realizaram mais de 100 ações contra posições dos EUA no Iraque e na Síria desde o início do conflito. O incidente agrava a já frágil situação no Oriente Médio.

Por outro lado, o ministro das Comunicações Governamentais da Jordânia e porta-voz oficial do governo, Muhannad Al Mubaidin, disse à emissora de TV Al-Mamlaka que o ataque não ocorreu dentro de seu país, mas em território sírio.

"Introdução ao inferno"

A milícia Al Nujaba, uma das mais proeminentes da Resistência Islâmica no Iraque, celebrou em um comunicado vários ataques que o grupo lançou neste domingo contra posições americanas na Síria e no Iraque, incluindo um dirigido contra a base Al Tanf, "que causou a morte e ferimentos de mais de 50 soldados americanos". O local fica na fronteira com Jordânia e Iraque. Geralmente, cerca de 3 mil soldados americanos estão estacionados na região.

"Esta operação é uma pequena introdução ao inferno das operações da Resistência Islâmica no Iraque", ameaçou a milícia na nota.

Segundo a imprensa árabe, vários insurgentes da Resistência Islâmica no Iraque evacuaram os seus quartéis-generais e postos de controle em antecipação a uma onda de bombardeios americanos em retaliação ao ataque, uma vez que Washington já respondeu duramente a ações anteriores realizadas por seus grupos.

le (EFE, ots)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias