Soldados da Guatemala e de El Salvador chegam ao Haiti para apoiar missão de segurança

Mais de 80 soldados da Guatemala e de El Salvador chegaram a Porto Príncipe, nesta sexta-feira (3), para apoiar os policiais haitianos no âmbito de uma missão multinacional de segurança que luta para conter a violência das gangues, informou a polícia à AFP.

Este primeiro contingente, que é composto por 75 militares guatemaltecos e 8 salvadorenhos, será completado com o envio de tropas adicionais nos próximos dias, disse o porta-voz adjunto da polícia, Lionel Lazarre.

Os soldados reforçarão a Missão Multinacional de Apoio à Segurança (MSS), liderada pelo Quênia e composta por cerca de 400 policiais, mas que enfrenta falta de recursos e não conseguiu conter os grupos armados, acusados de inúmeros assassinatos, estupros, saques e sequestros.

A violência dessas gangues, que segundo a ONU controlam 85% da capital, não parece ter diminuído desde a chegada das forças quenianas ao Haiti em junho.

Esta empobrecida nação caribenha tem enfrentado, há anos, a violência dos grupos criminosos e uma forte instabilidade política.

Em 24 de dezembro, dois jornalistas e um policial morreram em um tiroteio entre gangues durante uma tentativa de reabrir um dos principais hospitais da capital.

No início desse mesmo mês, pelo menos 207 pessoas morreram em ataques ordenados pelo líder de uma poderosa gangue contra fiéis do culto vudu, de acordo com as Nações Unidas.

Os tiroteios também obrigaram o fechamento do aeroporto da capital em novembro.

Diante da violência e da fragilidade da MSS, as autoridades haitianas pediram ao Conselho de Segurança da ONU que transformasse esta missão multinacional em uma força de pleno direito da entidade.

No entanto, esse requerimento, apresentado pelos Estados Unidos, enfrenta oposição de China e Rússia.

A missão atual é composta por cerca de 400 policiais, principalmente quenianos, com alguns efetivos da Jamaica e de Belize.

Em 13 de dezembro, a Guatemala anunciou um acordo para se juntar à coalizão e enviar forças de segurança para o Haiti.

