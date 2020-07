Soldados chineses se retiram de zona de disputa com Índia

As tropas chinesas começaram a se retirar do vale Galwan, disputado com a Índia no Himalaia, palco há alguns dias de um confronto letal entre os dois exércitos – anunciou uma fonte militar indiana nesta segunda-feira (6).

“O recuo do Exército Popular de Libertação começou, segundo as diretrizes acertadas em um encontro entre os dois generais do corpo do Exército” de ambos os lados, declarou a mesma fonte à AFP.

Em 15 de junho, militares indianos e chineses se enfrentaram em combates de corpo a corpo de extrema violência, no vale de Galwan, em Ladakh (norte da Índia). Os dois gigantes asiáticos mantêm vários litígios fronteiriços neste deserto.

Os confrontos custaram a vida de 20 militares indianos. Pequim não divulgou o número de vítimas em suas fileiras.

Soldados chineses “foram vistos desmontando suas barracas e estruturas” instaladas em um dos pontos de atrito do vale, relatou a fonte militar indiana ouvida pela AFP.

De um modo geral, o Exército indiano constatou “movimentos de recuo de veículos” militares chineses em várias zonas disputadas da região.

A fonte não disse, porém, se as forças indianas estão fazendo este mesmo movimento.

Nesta segunda, o Ministério chinês das Relações Exteriores mencionou “avanços positivos” para a retirada militar ao longo da fronteira.

“Esperamos que a parte indiana siga a parte chinesa para pôr em prática o consenso alcançado pelos dois lados” com a perspectiva de “um apaziguamento da situação nas zonas fronteiriças”, declarou o porta-voz da diplomacia chinesa, Zhao Lijian.

Veja também