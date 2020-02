Soldado mata ao menos 17 pessoas a tiros na Tailândia

ROMA, 8 FEV (ANSA) – Um soldado tailandês matou pelo menos 17 pessoas a tiros em frente a um centro comercial na cidade de Korat, no nordeste da Tailândia, na manhã deste sábado (8), informaram as autoridades locais. O atirador foi identificado como o sargento Jakapanth Thomma e ainda não foi detido. A polícia faz buscas dentro do shopping Terminal 21 que foi isolado. Há relatos de que 16 reféns estão sob poder do criminoso. Imagens e vídeos publicados nas redes sociais mostram pessoas fugindo sob o barulho dos disparos. Segundo as autoridades, Thomma usou uma arma automática. De acordo com o jornal Bangkok Post, o militar ainda fez uma transmissão ao vivo dos disparos pelo Facebook e tirou uma selfie com um rifle. “Está na hora de ficar animado”, postou ele. (ANSA)