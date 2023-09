Soldado expulso da Coreia do Norte está ‘sob custódia dos EUA’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/09/2023 - 11:50 Compartilhe

O soldado Travis King, expulso da Coreia do Norte, está “sob custódia” dos Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira (27) um funcionário americano.

“Posso confirmar de imediato que o soldado Travis King está sob custódia dos Estados Unidos”, disse o funcionário, que pediu para permanecer em anonimato, aos repórteres.

A agência estatal norte-coreana KCNA havia afirmado que Pyongyang se preparava para expulsar o soldado americano, que entrou ilegalmente no seu território em julho.

Pyongyang afirmou novamente que King atravessou a fronteira com a Coreia do Sul para evitar “discriminação racial no exército dos Estados Unidos” e porque estava “desiludido com a desigualdade na sociedade americana”, acrescentou a agência oficial.

King atravessou a fronteira em 18 de julho, enquanto participava de uma visita turística pela zona desmilitarizada que marca a fronteira entre as duas Coreias.

O soldado deveria retornar aos Estados Unidos para enfrentar medidas disciplinares depois de se envolver em uma briga de bar, brigar com a polícia e passar um tempo em uma prisão na Coreia do Sul.

Em vez disso, ele saiu do aeroporto, juntou-se ao passeio turístico e atravessou correndo a fronteira entre as duas Coreias.

lb/rle/avl-jvb/erl/gm/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias