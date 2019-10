Soldado do Exército é baleado durante guerra de traficantes na Pedreira

Rio – Um soldado do Exército foi baleado durante a guerra de traficantes dos complexos do Chapadão e da Pedreira, na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira. O militar, que não teve a identificação revelada, estava de carro na Avenida Pastor Martin Luther King Junior quando foi ferido.

De acordo com o Comando Militar do Leste (CML), o soldado foi socorrido na UPA de Irajá. De lá, ele foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde passa por exames.

“(Ele) está consciente e deve ser evacuado nas próximas horas para um Hospital Militar”, o CML informou em nota, por voltas 8h. “A autoria do disparo está sendo apurada”.

Por causa do confronto na região, PMs do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do 41º BPM (Irajá), além de policiais civis, fazem uma operação no entorno da Pedreira, desde o início do tiroteio.

INTENSO TIROTEIO

O confronto no Complexo da Pedreira começou no fim da tarde de ontem quando criminosos do Chapadão tentaram invadir a região dominada por rivais. A guerra de traficantes foi marcada por um intenso tiroteio, que durou até pelo menos por volta das 22h e teve sete ônibus queimados.

Os disparos fizeram com que a estação Engenheiro Rubens Paiva do metrô fosse fechada por cerca de três horas. Fotos que circulam na Internet mostram passageiros se protegendo dos tiros. A estação de Costa Barros da SuperVia também foi fechada.

Os ônibus incendiado:

729L (Parque São Vicente x Méier) – viação Flores

720L (Novo Rio x Madureira) – Flores

734L (Vila Norma x Cascadura) – Flores

920 – (Pavuna x Bonsucesso) – Gire Transportes (dois veículos)

688 (Pavuna x Méier)) – Viação Pavunense

778 (Cascadura x Pavuna) – Viação Vila Real