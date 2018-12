Solari dá crédito a Zidane e diz que elenco do Real ‘não cansa de ganhar’

O técnico Santiago Solari conquistou neste sábado seu primeiro título no comando do Real Madrid. Na decisão do Mundial de Clubes, o argentino viu seus comandados comprovarem o favoritismo sem maiores dificuldades e golearem o anfitrião Al Ain por 4 a 1, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

“Estou muito feliz, esses jogadores merecem. Eles chegaram ao título depois de trabalharem muito e ganharem muitos troféus. É uma festa do Real Madrid, do clube, e de outros treinadores que estiveram aqui também. Tenho de dar os parabéns ao Zidane também porque a gente está aqui porque ele nos trouxe até aqui”, declarou na saída do campo.

De fato, Solari herdou uma base extremamente vencedora, que, sob o comando de Zidane, conquistou três títulos da Liga dos Campeões e dois Mundiais consecutivos. Após uma breve passagem de Julen Lopetegui, demitido no fim de outubro, o argentino assumiu e deu sequência a esta série de títulos.

Com sete conquistas, o Real é o maior vencedor da história do Mundial de Clubes. Neste sábado, o clube espanhol também se tornou o primeiro a conquistar o torneio três vezes seguidas.

“Isso é mérito dos jogadores, deste grupo maravilhoso, do clube que dá o respaldo para esta etapa maravilhosa que tentamos continuar. Ganhar três Ligas dos Campeões e três Mundiais de Clubes vai ser difícil repetir. Este elenco de jogadores fez história”, considerou Solari.

O treinador ainda destacou o comportamento de seus comandados durante o torneio. “Me encantou ver a seriedade com que os jogadores encararam o torneio. Não concedemos praticamente nada. Foram duas partidas competentes para evitar as surpresas que podem acontecer no futebol. Esta equipe não cansa de ganhar.”