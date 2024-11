Solapamento na Gastão Vidigal foi provocado por córrego canalizado; Prefeitura inicia contenção

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/11/2024 - 10:21 Para compartilhar:

A Prefeitura de São Paulo iniciou na manhã desta terça-feira, 12, os serviços de escoramento e contenção do solapamento na Avenida Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, registrado no fim de semana. A via permanece interditada devido ao grande buraco aberto no local.

Conforme a administração municipal, o incidente, ocasionado por um córrego canalizado, fez com que parte da laje fosse danificada.

Agentes do Departamento de Zeladoria Urbana passaram a noite no local realizando monitorando.

“O cronograma da obra, sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura Urbana (Siurb), está em fase de elaboração”, disse a Prefeitura.

Via movimentada

A Avenida Gastão Vidigal é bastante movimentada por estar perto da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp).

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a ocupação é total na altura do nº 28 da avenida, em direção à Ceagesp e ao bairro de Pinheiros.

Veja as orientações para desvios na região:

– Quem vem pela Marginal Pinheiros, sentido Castello Branco, com desejo de acessar a Ceagesp ou a Vila Leopoldina, deve utilizar a Avenida Queiroz Filho e a Praça Apecatu;

– Os motoristas que já estiverem na Avenida Dona Ruth Cardoso devem acessar a Avenida Eng. Roberto Zuccolo;

– Para quem está na Ponte dos Remédios, em direção à Av. Gastão Vidigal, o desvio é acessar a Rua Major Paladino, pegar a pista local da Avenida Gastão Vidigal, depois entrar na Avenida Eng. Roberto Zuccolo, retornando à Avenida Gastão Vidigal, no sentido de Pinheiros;

– Quem vem pela Avenida Embaixador Macedo Soares e deseja acessar a região da Ceagesp, deve entrar na Avenida Gastão Vidigal, fazer uma curva suave à direita no acesso à Rua Silva Airosa, acessar a Rua Catadupas, na sequência a Avenida Gastão Vidigal, pista direita, virar à direita na Avenida Eng. Roberto Zuccolo, acessar o retorno junto ao canteiro central, retornar na Avenida Eng. Roberto Zuccolo, acessar a Avenida Gastão Vidigal e o Viaduto Miguel Mofarrej.

Cinco linhas de ônibus estão sendo desviadas, de acordo com a São Paulo Transporte (SPTrans):

Linhas afetadas:

– 8047/41 Jaraguá – Metrô Vl. Madalena;

– 8060/10 Vl. Piauí – Term. Lapa;

– 846M/10 Vl. Piauí – Term. Pinheiros;

– 917H/10 Term. Pirituba – Metrô Vl. Mariana;

– 958P/10 Jd. Nardini – Vl. Olímpia.

Desvio em ambos os sentidos: normal pela Avenida Doutor Gastão Vidigal, desvia na Rua Catadupas, Avenida Engenheiro Roberto Zuccolo, prosseguindo normal.