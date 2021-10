Solange Vieira deixa Susep para conduzir ‘relevante projeto’ no BNDES

A superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Solange Paiva Vieira, foi escalada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para conduzir “um relevante projeto” no BNDES. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 8, pela assessoria da Pasta. Solange irá assumir a implementação de programas estratégicos da agenda econômica que serão executados por intermédio do banco.

Em nota, o ministério da Economia informou que “o processo será conduzido pelo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, seguindo os trâmites da instituição. Tão logo sejam concluídos os procedimentos internos, os detalhes serão anunciados”.

Com a indicação para o BNDES, Solange deixa a Susep após quase três anos a frente do cargo. O nome do seu substituto ainda não foi anunciado e, até que seja definido, a superintendência da Susep será ocupada interinamente pelo diretor técnico Rafael Scherre.

Saiba mais