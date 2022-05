Solange Gomes relembra sexo a três com Márcio Garcia e irmão dele: ‘Coisas da Juventude’

Solange Gomes, que ficou conhecida nos anos 1990 pela participação na Banheira do Gugu, relembrou um fato curioso da sua vida: um ménage (sexo a três) com Márcio Garcia e o irmão dele, Marcello Machado. A revelação foi feita nesta quinta-feira (25) no podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo e também está na biografia dela.

“Eu era amiga do Marcello, a gente malhava na mesma academia, e o Márcio tinha acabado de comprar uma casa. Aí, Marcello me convidou para um ‘open house’ na casa dele (do Márcio). Eu fui, e cheguei lá, o Márcio se interessou por mim. Aí eu fiquei com o Márcio. Quando eu estou com Márcio no quarto, o Marcello chegou”, contou.





“Até hoje eu não sei se foi uma coisa combinada (entre os irmãos) ou se (o Marcello) chegou por chegar, mas isso não muda nada a história… São coisas da juventude, que fazem parte das estripulias da juventude”, relembrou a ex-fazendeira.