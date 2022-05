Solange Gomes relembra e avalia affair com ex-BBB Kleber Bambam: ‘Nota 4’

A modelo e apresentadora Solange Gomes, de 49 anos, lembrou do breve affair que teve com o ex-BBB Kleber Bambam após ele ter vencido a primeira edição do reality show da TV Globo.

Em entrevista ao podcast ‘Papagaio Falante’, de Sérgio Mallandro e Renato Rabello, a modelo disse que não namorou o fisiculturista e ainda avaliou o desempenho sexual dele.





“Foi bem rápido, só ficadas mesmo. Nota 4”, disse Solange.

Questionada se ficou com o Bambam mais de uma vez, Solange Gomes foi bem rápida na resposta. “Não lembro”, declarou.