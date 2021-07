Solange Gomes é comparada com Renata Vasconcellos após aparecer com novo visual

Solange Gomes, que ficou bastante famosa por participar da ‘Banheira do Gugu’ nos anos 90, exibiu o novo visual na rede social e foi comparada com a âncora do “Jornal Nacional”, Renata Vasconcellos.

A morena, que sempre teve os cabelos longos, cortou os fios na altura do ombro.

Veja a reação dos seguidores: “Renata Vasconcellos, é você?”, questionou um internauta. “Achei que era a Renata Vasconcellos”, disse outro.

Na sequência, Solange revelou que se inspirou mesmo em Vasconcellos: “Me inspirei nela mesmo. Sou fã”.

Instagram will load in the frontend.

Veja também