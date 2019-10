Solange Gomes dá palestra no RJ

Nesta semana, Solange Gomes, à convite da Dra Amanda Fulgêncio, participou do ‘Primeiro Encontro Rosa’. Com base em seu livro ‘Solange Gomes Sem Arrependimentos’, a musa da banheira foi uma das palestrantes e abordou temas como superação, violência doméstica, busca pela fama e os desafios de criar uma filha sozinha. Participou também do evento, Elis de Sá, fundadora do projeto Cabelinhos do Bem.