Solange Gomes conta que fez strip grávida ao ser dispensada da ‘Banheira do Gugu’

Solange Gomes está lançando sua biografia, chamada “Sem arrependimentos”, ainda em julho. No livro, ela conta diversas histórias de sua vida e da carreira, inclusive algumas polêmicas. Em entrevista ao jornal Extra, a modelo diz que precisou fazer shows de strip-tease em casas de prostituição pelo Brasil ao ser dispensada da “Banheira do Gugu, no início da gravidez de sua filha.

“Eu trabalhava com cachê, não tinha salário e fui pega de surpresa. Estava com a conta negativa no banco e sabia que não ia conseguir mais trabalho até que minha filha nascesse. Gastava muito na época, comprava muitas roupas e sapatos, e não fiz um pé de meia”, contou Solange ao jornal Extra.

Solange conta que tentou vender apenas o show da banheira para os contratantes, mas não conseguiu. “Diziam que o que rendia era strip de mulher famosa, de capa de revista. Fiz até juntar o dinheiro para sustentar a gravidez e os primeiros meses da minha filha já que o pai tinha sumido”, afirmou.

A ex-integrante da “Banheira do Gugu” também declarou que evitava mãos bobas durante o show com ajuda das prostitutas das casas e que contava com os DJs para jogarem fumaça na hora em que ficava nua.