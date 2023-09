Solange Gomes afirma ter perdido emprego por expor imagens íntimas na web

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/09/2023 - 19:06 Compartilhe

A modelo Solange Gomes, 50 anos, afirmou que já perdeu oportunidades de emprego por conta de sua postura nas redes sociais, onde compartilha registros em poses sensuais.

A ex-banheira do Gugu abriu o jogo e falou sobre o assunto durante a sua participação no Link Podcast, publicada recentemente.

Para Solange, a mulher que sensualiza sofre preconceito e, para contextualizar sua perspectiva, usou a si mesma ao exemplificar.

Ainda durante o bate-papo, a modelo contou que já foi excluída por marcas para firmar parcerias porque costuma publicar fotos usando apenas vestimentas íntimas.

“Quando eu botava foto sensual no Instagram, eu não ganhava nada. Por exemplo, hoje participo de reuniões, de campanhas, trabalho com marcas, que se eu fizer um OnlyFans eles não vão me chamar, como não me chamavam antes”, desabafou ela.

“Era um Instagram que só tinha peito e bunda. A mulher sensual, ela é banida de muitos lugares. Eu não quero mais ser banida dos lugares”, declarou ela.

A artista aproveitou para negar a intenção de criar perfil no OnlyFans, destacando que não vai se “prestar a esse papel”. Para ela, a plataforma adulta se tornou um ambiente de pornografia.

