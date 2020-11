Solange Freitas, candidata a prefeita de São Vicente, sofre atentado

A candidata à prefeitura de São Vicente (SP) Solange Freitas (PSB) foi alvo de pelo menos cinco tiros nesta quarta-feira (11). Ela estava acompanhada por quatro assessores no momento do ataque. Ninguém foi atingido e todos passam bem.

A equipe da candidata à Prefeitura de São Vicente, Solange Freitas, informa que todos que estavam no veículo durante o... Posted by Solange Freitas on Wednesday, November 11, 2020

Conforme o G1, a candidata estava em um carro blindado quando uma moto se aproximou do veículo e um homem atirou, ao menos quatro vezes, na direção da janela do passageiro, onde Solange estava. Em seguida, o atirador fugiu.

De acordo com a polícia, buscas estão sendo realizadas para encontrar o suspeito. Nas redes sociais, o governador de São Paulo, João Doria, que é do mesmo partido da candidata comentou o ataque. “O atentado contra a jornalista @SolangeFreitas, que concorre à Prefeitura de São Vicente, no litoral de SP, é uma violência condenável e um ataque à democracia”, escreveu.

O atentado contra a jornalista @SolangeFreitas, que concorre à Prefeitura de São Vicente, no litoral de SP, é uma violência condenável e um ataque à democracia. Determinei à Polícia Civil que esclareça este episódio e prenda o criminoso. — João Doria (@jdoriajr) November 11, 2020

Em nota, o PSDB também se solidarizou com Solange. “Solange é a esperança de dias melhores na cidade e sem dúvida vai seguir firme com esse propósito. O PSDB espera a rápida elucidação do caso pelas autoridades policiais e a exemplar punição de seus autores”, diz o partido.

Felizmente, não há feridos neste episódio, inaceitável sob quaisquer circunstâncias, sejam elas políticas ou não. — PSDB 🇧🇷 (@PSDBoficial) November 11, 2020

