Solange Frazão posta foto ‘antes e depois’ e exibe corpão aos 57 anos

Sabe qual é a diferença entre uma e outra? 20 anos de dedicação ininterrupta. Será que valeu a pena acordar bem cedo e treinar, evitar o açúcar, fazer marmitas, dormir cedo, meditar e buscar minha paz interior e ainda trabalhar feliz? Valeu muitooooo cada dia e cada suor! Amo ser sua inspiração porque sei que o que ensino é minha própria verdade.❣️#emformaaos57 #saude #plenitude #vida #felicidade